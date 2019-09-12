MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?
12.09.2019 - 15:54

Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur'un yeni sezonu adından söz ettireceğe benziyor. Yeni fragmanların yayınlanmasıyla birlikte dizinin takipçileri heyecanlı bir şekilde bekliyor. Peki, Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diziler yava yavaş yeni sezona giriyor. Çukur da yakın bir zamanda başlayacak. Yeni bölüm fragmanları yayınlandıkça heyecan katsayısı da artıyor. Sık Sık yöneltilen soruların başında ise "Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?" geliyor. İşte detaylar...

Çukur yeni bölümde İdris Koçovalı'nın ölümü tüm aileyi sarsıyor. Yamaç'ın akli dengesi bozuluyor. Cumali cinnet getiriyor. Selim ağlamaktan bitap düşmüş durumda... Çukur yeni bölümüyle 16 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacak.

Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak


BİR ÖNCEKİ BÖLÜM NELER OLDU?

Çukur 2. sezonun 34. bölümünde (Sezon Finali); Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yanlış otomobile kurşun yağdırdılar

Yanlış otomobile kurşun yağdırdılar

YÖKDİL başvuru işlemleri başladı mı? YÖKDİL başvurusu nereye ve nasıl yapılacak?

YÖKDİL başvuru işlemleri başladı mı? YÖKDİL başvurusu nereye ve nasıl yapılacak?

Trabzon'da 4 günde 30 büyükbaş hayvan öldü!

Trabzon'da 4 günde 30 büyükbaş hayvan öldü!

Sıradaki Haber