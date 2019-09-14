Çukur 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur yeni sezon fragmanları gelmeye devam ediyor. Dizinin 68. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Yamaç akıl hastanesine yatarken durumu içler acısı... Hapishanedeki Koçovalılar isyan çıkarıp dışarı çıkma derdinde ve babalarının katilini bulmak için yemin ediyorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 2. sezonun 34. bölümünde (Sezon Finali); Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.