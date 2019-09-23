Çukur 69. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Yamaç omzundan bıçaklandı!

Çukur yeni sezon 2. bölüm 2. fragman yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Yamaç, Makbule tarafından bıçaklanıyor. Cumali, babasının katilini bulmak için ne yapıp ne edip cezaevinden kaçmak zorunda... Öte yandan Azer düğün için Adana'da... Peki onu bekleyen sürpriz ne!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm); Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.