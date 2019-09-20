Çukur 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

Çukur 69. bölüm 23 Eylül Pazartesi günü seyircinin karşısında geçecek. Çukur yeni bölümde Yamaç düşmanlarının peşine düşüyor. Azer kardeşinin düğününde düşmanın nefesini ensesinde hissedecek. Vartolu cezaevinden çıkarken yaptığı hamle herkesi şaşkına uğratıyor. Cumali Salih'in kendilerini sattığını söylerken çılgına dönüyor. İşte detaylar...

ÇUKUR'UN 69. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek.

Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.