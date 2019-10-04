Çukur 71. yeni bölüm fragmanı... 'Çukur evimiz Yamaç babamız'

Çukur 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Vartolu yeni gittiği cezaevinde, Koçocalılar ise bulundukları cezaevinde saldırıya uğruyor. Çetin bir kavga yaşanıyor. Öte yandan Akın pazarda halkı ziyaret ederken kendisine tezahürat edileceğini düşünürken halk hep bir ağızdan "'Çukur evimiz Yamaç babamız'" diyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.

Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.