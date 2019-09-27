Çukur 70. yeni bölüm fragmanı... Sıra Efsun'da...

Çukur 70. bölü fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Yamaç Timsah'ın karşısına çıkıyor. Timsah'ı öldüren Yamaç'ın hedefinde ise şimdi Efsun bulunuyor. Azer ise hayatının şokunu yaşıyor ve büyük acılar çekiyor.

İŞTE DETAYLAR...

Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek.

Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.