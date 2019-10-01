Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço'dan şifreli mesaj...

Çukur 70. bölüm dün akşam ekrana geldi. Son bölümün ardından dizinin yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. 71. bölümde Aliço mahsur kaldığı evden bir yolunu bularak Yamaç'ı arıyor. Fakat Aliço ne yaptıysa Yamaç'la iletişime geçemiyor. Daha sonra farklı bir numarayı arayan Aliço şifreli bir mesaj veriyor. Bu sırada babasının adamlarından biri içeri giriyor. Şimdi merak edilen konu Aliço'nun yakalanış yakalanmayacağı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.

Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.