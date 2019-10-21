Çukur 72. bölüm fragmanları! Yamaç Çukur'a geri dönüyor

Ekranın sevilen dizisi Çukur 72. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi 72. bölümde Yamaç'ın Çukur'a dönmesi ile fırtınanoın fitili yeniden ateşleniyor. Yamaç'ın yanı sıra Çukur'u yeniden kalkındırmak isteyen bir diğer isim ise Akın oluyor. Akın, Çukur benim için geride kalan bir tesbih, bir silah bir çakmaktan ibaret değil. Çukur'u korumak benim görevim çıkışı ile dikkatleri üzerine çekiyor

ÇUKUR 72. BÖLÜM 2. FRAGMANI