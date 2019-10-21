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21.10.2019 - 09:27 |

Çukur 72. bölüm fragmanları! Yamaç Çukur'a geri dönüyor

Çukur 72. bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Çukur dizisinde bu hafta fırtının fitili ateşleniyor. Yamaç'ın Çukur'a dönmesi ile savaş yeniden başlıyor. Çukur 72. bölüm fragmanları ile bu akşam Show TV ekranında...

Çukur 72. bölüm fragmanları! Yamaç Çukur'a geri dönüyor

Ekranın sevilen dizisi Çukur 72. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi 72. bölümde Yamaç'ın Çukur'a dönmesi ile fırtınanoın fitili yeniden ateşleniyor. Yamaç'ın yanı sıra Çukur'u yeniden kalkındırmak isteyen bir diğer isim ise Akın oluyor. Akın, Çukur benim için geride kalan bir tesbih, bir silah bir çakmaktan ibaret değil. Çukur'u korumak benim görevim çıkışı ile dikkatleri üzerine çekiyor

ÇUKUR 72. BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
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