Çukur 73. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı...

Çukur 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde mahkeme günü gelip çatıyor. Fakat cezaevinden tek çıkan Selim oluyor. Saadet bu duruma sinir olurken Yamaç ile Vartolu'nun imalı konuşması kafa karıştırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 5. bölümünde (72. Bölüm); Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol’dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar. Vartolu’nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek. Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç’a şoke edici bir teklifle gelecek.