Çukur 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Koçovalılara suikast girişimi

Çukur 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Koçovalıların mahkeme günü gelip çatıyor. Düşmanlar ise boş durmuyor. Koçovalılara suikast girişimi gerçekleşirken Yamak bunu önlüyor. Öte yandan Akın'ın Çukur'da uyuşturucu yetiştirdiğini öğrenen Yamaç şoke oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol’dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar.

Vartolu’nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek. Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç’a şoke edici bir teklifle gelecek.