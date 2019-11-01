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01.11.2019 - 11:39 |

Çukur 74. bölüm fragmanı... Yeni bölüm sürprizlere gebe...

Çukur 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Koçavalılar düşmanlarını dize getirmenin peşinde... Aliço ise askeri eğitime son sürat devam ediyor.

Çukur 74. bölüm fragmanı... Yeni bölüm sürprizlere gebe...

Çukur 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Koçavalılar düşmana korku salmaya devam ediyor. Çatışmaya giren ekip ucuz atlatırken işlet tek tek yoluna girmeye başlıyor. Öte yandan Aliço askeri eğitime devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Murtaza’dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak. Aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına beklenmedik biri koşacak. Koçovalıların cezaevinden çıkmak için oynadıkları oyun nefesleri kesecek. Koçovalı kadınlar, hapishanedekilerin geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yapacağı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltecek. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur’da bütün dengeler değişecek. Yamaç’ın Vartolu’yla yapacağı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirecek.

 

Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildiKafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Newyork Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci tarafından kadın sütünden 3 çeşit peynirin yapıldığını ve bunun diğer kadınlar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürkler, peynirden fala dahi bakılabildiğini belirtti.
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