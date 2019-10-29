Çukur 74. yeni bölüm fragmanı... Karaca, Azer'e ağzının payını veriyor!

Çukur 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Karaca, Azer tarafından kaçırılıyor. Azer'in derdi Viktor'un mallarının yerini öğrenmek... Karaca ise Azer'e ilk önce malların yerini söyleyeceğini belirtip sonra fake atıyor. Azer bu duruma çok bozuluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Murtaza’dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak. Aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına beklenmedik biri koşacak. Koçovalıların cezaevinden çıkmak için oynadıkları oyun nefesleri kesecek. Koçovalı kadınlar, hapishanedekilerin geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yapacağı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltecek. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur’da bütün dengeler değişecek. Yamaç’ın Vartolu’yla yapacağı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirecek.