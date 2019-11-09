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09.11.2019 - 23:06 |

Çukur 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı... 'Sen gerçek değilsin değil mi?'

Çukur 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç, Aliço'yu kurtarmanın peşinde... Fakat bu hiç de kolay olacak gibi görünmüyor. Öte yandan Yamaç, Efsun'un gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlıyor.

Çukur 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı... 'Sen gerçek değilsin değil mi?'

Çukur 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç Aliço'yu Yavuz Çoban'ın elinden kurtarmaya çalışıyor. Fakat Yavuz Çoban'ın evine silahlı saldırı düzenleniyor. Aliço ise verilen görevi yerine getirmek isterken kendini tehlikeye atıyor. Öte yandan Yamaç ile Efsun yüzleşmesi ise heyecanı tavan yapacağa benziyor.

YENİ BÖLÜMDEN DETAYLAR

Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç’ın Akın’ı aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yaratacak. Akın soluğu Kutay’ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödeyecek. Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrenecek. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkacak. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep olacak. Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırırken, Vartolu ve Medet’in sonunda kavuşması ekran başındakileri gülümsetecek. Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak. 

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