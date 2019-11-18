Çukur 76. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanı
Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 9. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 3. SEZON 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak. Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.
ÇUKUR 3. SEZON 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 3. sezon 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...