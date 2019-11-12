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12.11.2019 - 09:53 |

Çukur 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Azer ile Yamaç kavgaya tutuşuyor

Çukur 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç ile Azer kavgaya tutuşuyor.

Çukur 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Azer ile Yamaç kavgaya tutuşuyor

Çukur 75. bölüm dün akşam ekrana geldi. Çukur son bölümün ardından yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. Azer ve Yamaç bir iş yerinin içerisinde kavgaya tutuşuyor. Teke tekte etkili isim Yamaç oluyor. Azer art arda aldığı darbelerle neye uğradığını şaşırırken bakalım bu dövüşün galibi kim olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç’ın Akın’ı aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yaratacak. Akın soluğu Kutay’ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödeyecek. Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrenecek. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkacak. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep olacak. Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırırken, Vartolu ve Medet’in sonunda kavuşması ekran başındakileri gülümsetecek. Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.

Feci olay! Geri geri manevra yaparken ezdiİstanbul Fatih'te Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.
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