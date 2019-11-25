Çukur 77. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 11. yeni bölüm fragmanı
Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 10. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Çukurluların hiç beklemedikleri bir yerden vurulmaları damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 3. SEZON 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek. Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.
ÇUKUR 3. SEZON 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...