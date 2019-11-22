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22.11.2019 - 12:35 |

Çukur 77. yeni bölüm fragmanı... Efsun'dan şaşırtan hamle...

Çukur 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç baygın halde bulunurken Efsun'dan çok şaşırtan bir hamle geliyor.

Çukur 77. yeni bölüm fragmanı... Efsun'dan şaşırtan hamle...

Çukur 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç baygın halde bulunuyor. Vartolu babasının katilini bulmaya çok yaklaşıyor. Aliço, İdris Koçovalı'nın ölüm haberini alıyor ve yıkılıyor. Akın'dan yeni hamle gelirken Efsun'un Yamaç'ı bulduğu sahnede hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak.

Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek.

Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık olayı kameradaİzmir’de yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, Kağıthane’deki bir bankadan vatandaşın üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Bankaya giderek paraları çeken şahıslardan biri fazla pay almak için diğer 2 suç ortağı tarafından polis süsü verilerek kaçırıldı. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda polis ekipleri şahısları 24 saat geçmeden yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara yansıdı.
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