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31.12.2019 - 00:17 |

Çukur 82. son bölümde Yamaç ve Çağatay buluştu... Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 82. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Yamaç'ın kendisini kurtaran kişiyi bulması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 82. son bölümde Yamaç ve Çağatay buluştu... Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 3. SEZON 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek. Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

ÇUKUR 3. SEZON 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Ankara’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonuAnkara'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile yaklaşık 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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