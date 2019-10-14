Çukur dizisi bu akşam yayınlanmayacak mı? Çukur yeni bölüm fragmanı neden yok?

Çukur dizisi yeni bölümleri ile Show TV ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizinin bu akşam 72. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu ancak yeni bölüm fragmanları dahi yayınlanmadı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Fransa-Türkiye maçı nedeniyle 72. bölümün bir hafta ertelendiği dizinin takipçilerine duyuruldu. Yeni bölüm 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Çukur'un yeni bölümünün 14 Ekim Pazartesi yayınlanacağı duyurulmuştu.

Çukur

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin 72'nci bölümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Hazal Subaşı, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya'nın rol aldığı Çukur, 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fransa-Türkiye maçı nedeniyle bir hafta ertelendi.

Fenomen yapım, milli maç sebebiyle 72'nci bölümü ile 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'a geri dönen 'Yamaç'ın, mahalleliyi topladığı yeni bölüm tanıtımında, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.