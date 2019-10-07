Çukur fragman! 71. Yeni bölümde Yamaç'tan büyük hamle...

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur, 71. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de SHOW TV'de...

ÇUKUR 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.

Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

ÇUKUR FRAGMAN