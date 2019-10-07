07.10.2019 - 09:24 |
Çukur fragman! 71. Yeni bölümde Yamaç'tan büyük hamle...
Çukur 71. yeni bölüm fragmanını yayınladı. SHOW TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölümünde izleyici tarafından Yamaç’ın atacağı hamleler merakla beklenecek. İşte Çukur71. yeni bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur, 71. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de SHOW TV'de...
ÇUKUR 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.
Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
ÇUKUR FRAGMAN
Bir kent alarmda! Ulaşıma kapandı...Rize'de dün akşam etkili olan sağanak, sele yol açtı. Dereler taşıp, bazı bölgelerde heyelan meydana gelirken, köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde, ırmağın taşması sonucu su basan 2 ev, boşaltıldı. Evinden korkuyla çıkan Halis Aytemiz "Kıyameti yaşadık, çok korktuk" dedi.