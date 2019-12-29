Çukur fragman - Nejat İşler Çukur dizisine mi geliyor?

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle 30 Aralık 2019 Pazartesi akşamı 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur dizisine Nejat İşler mi dahil oluyor?

ÇUKUR 82. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.



Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

NEJAT İŞLER ÇUKUR'A MI GELİYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Çukur' dizisinin oyuncu kadrosuna Nejat İşler dahil oldu. Başarılı oyuncu, dizinin yeni bölümlerinde 'Yamaç'ın baş düşmanı 'Çağatay' olarak izleyici karşısına çıkacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI