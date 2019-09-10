Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı!

Çukur yeni sezon için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölümünden karaler de yayınlanmaya başladı. Dizi ilk bölümüyle seyircileri sarsacağa benziyor. Cumali babasının ölüm haberini alınca cinnet getiriyor. Onu sakinleştirmek ise doktorlara kalıyor. Vartolu ise cezaevindeki isyanı başlatacağa benziyor.

Öte yandan yeni sezonun ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.