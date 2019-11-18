Çukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak?

ÇUKUR 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 76. Bölümünde; Annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak. Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.

ÇUKUR FRAGMAN