MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriÇukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...
18.11.2019 - 09:28 |

Çukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...

Çukur 76. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. SHOW TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölümünde Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Çukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...

 Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak?

ÇUKUR 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 76. Bölümünde; Annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak. Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.

ÇUKUR FRAGMAN

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Sıradaki Haber