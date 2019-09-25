25.09.2019 - 17:30 |
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur fragman (70. Bölüm)
Çukur dizisi 70. yeni bölümünden ilk sahneyi izleyicisine sundu. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur'da neler olacak? İşte Çukur 70. yeni bölümünden ilk sahne haberimizde...
Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi 30 Eylül Pazartesi 20:00'de SHOW TV'de...
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur 3. sezonun 2. bölümünde (69. Bölüm); Hücrede tek başına kalırken aklına plan gelen Cumali kendini demir kapıya vura vura doktorluk ediyor. Kendini yine sedyede kelepçeli bulan Cumali doktor gelene kadar gardiyana kadar niye içeri girdiğini anlatıyor. Geçmişi anlatmayı bitiren Cumali gardiyanı tehdit edip demlik çay istiyor. Bu sefer planını tıkır tıkır ileten Cumali istediğini alıp hastaneden kaçıyor.
İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.