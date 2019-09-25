Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur fragman (70. Bölüm)

Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi 30 Eylül Pazartesi 20:00'de SHOW TV'de...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 3. sezonun 2. bölümünde (69. Bölüm); Hücrede tek başına kalırken aklına plan gelen Cumali kendini demir kapıya vura vura doktorluk ediyor. Kendini yine sedyede kelepçeli bulan Cumali doktor gelene kadar gardiyana kadar niye içeri girdiğini anlatıyor. Geçmişi anlatmayı bitiren Cumali gardiyanı tehdit edip demlik çay istiyor. Bu sefer planını tıkır tıkır ileten Cumali istediğini alıp hastaneden kaçıyor.