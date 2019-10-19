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19.10.2019 - 20:38 |

Çukur yeni fragman! O geri dönüyor

Çukur 3. sezondan 5. bölüm fragmanını yayınladı. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin yeni bölümünde ortalık karışacak. Çukur 72. yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi yayınlanacak. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur yeni fragman...

Çukur yeni fragman! O geri dönüyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölümünde Yamaç'ın büyük karar vermesi beklenecek. Peki Yamaç'ın abisi hakkında kararı ne olacak?

ÇUKUR FRAGMAN

 

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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