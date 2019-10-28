Çukur yeni fragman | Tehlike adım adım yaklaşıyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisi 73. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde Mahkeme gününün gelip çattığı, Koçovalı kadınların adliyeye geldiği tanıtımda onları korku dolu gözlerle izleyen Yamaç ve Cumali’nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Tehlikenin adım adım yaklaştığı, çıkan çatışmanın heyecanı yükselttiği tanıtımda Damla, Akın’la ilgili verdiği haberle Yamaç’ı şoke ediyor.

ÇUKUR FRAGMAN