11.11.2019 - 09:39 |
Çukur yeni fragman | Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi?
Çukur 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur yeni bölümünde Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi? merak konusu. Çukur yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur 75. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde Murtaza’nın Timsah’ın karşısına çıktığı, Azer’in dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz Çoban saldırıya uğruyor.Yamaç ve Nehir arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor.
ÇUKUR FRAGMAN