Çukur yeni fragman | Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi?

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur 75. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde Murtaza’nın Timsah’ın karşısına çıktığı, Azer’in dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz Çoban saldırıya uğruyor.Yamaç ve Nehir arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR FRAGMAN