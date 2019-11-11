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11.11.2019 - 09:39 |

Çukur yeni fragman | Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi?

Çukur 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur yeni bölümünde Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi? merak konusu. Çukur yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Çukur yeni fragman | Yamaç Aliço’ya ulaşabilecek mi?

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur 75. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde Murtaza’nın Timsah’ın karşısına çıktığı, Azer’in dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Yavuz Çoban saldırıya uğruyor.Yamaç ve Nehir arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR FRAGMAN

15. kata çıkıp para saçtı! Sebebini duyan şoke olduAdana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.
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