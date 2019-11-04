Çukur yeni fragman | Yamaç'ın karar vermesi gerekiyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Çukur dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

ÇUKUR YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur'un 74. Bölümünde; Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca’yı kaçıran Azer ve Karaca’nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek. Yamaç’ın onu Çukur’dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca’nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak. Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak. Cumali ise Dağhan ve Murtaza’yla yüzleşecek. Murtaza’nın Yamaç ve Cumali’yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltecek.

Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atacak ve geri dönülmez bir yola girecekler.

ÇUKUR FRAGMAN

