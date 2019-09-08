Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı!

ÇUKUR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?



Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.



ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Çukur dizisi yeni sezon ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi 20.00'de Show TV’de yayınlanacak.



ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI





ÇUKUR OYUNCU KADROSU



Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sena: Dilan Çiçek Deniz

İdris: Ercan Kesal

Sultan: Perihan Savaş

Meliha: Şenay Gürler

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Çeto: Erkan Avcı

Mahsun: Berkay Ateş

Celasun: Kubilay Aka

Emmi: Kadir Çermik

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Ersoy: Mehmet Yılmaz Ak

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Akşın: İlayda Alişan

Karaca: Ece Yaşar

Yıldız: Gökşen Ateş

Veysel: Halil Babür

Hatice: İpek Türktan

Deren: Beste Kanar

Lal Fındık: Ramin Nezir