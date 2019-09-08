Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı!
Sevilen dizi Çukur, 3. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Çukur'un 3. sezon fragmanı yayınlandı. Peki büyük bir merakla beklenen Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?
ÇUKUR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.
ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çukur dizisi yeni sezon ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi 20.00'de Show TV’de yayınlanacak.
ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI
ÇUKUR OYUNCU KADROSU
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sena: Dilan Çiçek Deniz
İdris: Ercan Kesal
Sultan: Perihan Savaş
Meliha: Şenay Gürler
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Çeto: Erkan Avcı
Mahsun: Berkay Ateş
Celasun: Kubilay Aka
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Ersoy: Mehmet Yılmaz Ak
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Akşın: İlayda Alişan
Karaca: Ece Yaşar
Yıldız: Gökşen Ateş
Veysel: Halil Babür
Hatice: İpek Türktan
Deren: Beste Kanar
Lal Fındık: Ramin Nezir