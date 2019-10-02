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02.10.2019 - 10:20 | | DHA

Çukurca'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist, SİHA'lar ile atış yapılarak etkisiz hale getirildi.

Çukurca'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.10.2019 günü İlimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

 

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