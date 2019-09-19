Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu tahminleri

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Hafta sonuna plan yapacka olan vatandaşlar, o günlerde havanın nasıl olacağını araştırıyor. İşte 20 Eylül Cuma, 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri hava dereceleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Cuma günü hava nasıl olacak?

Çok bulutlu 26 derece

Ankara'da Cumartesi hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 19 derece

Ankara'da Pazar hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 19 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Cuma günü hava nasıl olacak?

Sağanak yağışlı 23 derece

İstanbul'da Cumartesi hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 23 derece

İstanbul'da Pazar hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 23 derece

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de Cuma hava nasıl olacak?

Az bulutlu 27 derece

İzmir'de Cumartesi hava nasıl olacak?

Az bulutlu 26 derece

İzmir'de Pazar hava nasıl olacak?

Az bulutlu 26 derece

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