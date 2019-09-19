MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu tahminleri
19.09.2019 - 16:56 |

Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu tahminleri

Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu bilgilerini resmi internet sayfası üzeirnden yayınlayarak vatandaşların merakını giderdi. İşte hafta sonu hava durumu tahminleri...

Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu tahminleri

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Hafta sonuna plan yapacka olan vatandaşlar, o günlerde havanın nasıl olacağını araştırıyor. İşte 20 Eylül Cuma, 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri hava dereceleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Cuma günü hava nasıl olacak?

Çok bulutlu 26 derece

Ankara'da Cumartesi hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 19 derece

Ankara'da Pazar hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 19 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Cuma günü hava nasıl olacak?

Sağanak yağışlı 23 derece

İstanbul'da Cumartesi hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 23 derece

İstanbul'da Pazar hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu 23 derece

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de Cuma hava nasıl olacak?

Az bulutlu 27 derece

İzmir'de Cumartesi hava nasıl olacak?

Az bulutlu 26 derece

İzmir'de Pazar hava nasıl olacak?

Az bulutlu 26 derece

DİĞER İLLERİN HAVA DUURMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

Sıradaki Haber