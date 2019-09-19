Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu tahminleri
Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu bilgilerini resmi internet sayfası üzeirnden yayınlayarak vatandaşların merakını giderdi. İşte hafta sonu hava durumu tahminleri...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Hafta sonuna plan yapacka olan vatandaşlar, o günlerde havanın nasıl olacağını araştırıyor. İşte 20 Eylül Cuma, 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günleri hava dereceleri...
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da Cuma günü hava nasıl olacak?
Çok bulutlu 26 derece
Ankara'da Cumartesi hava nasıl olacak?
Parçalı bulutlu 19 derece
Ankara'da Pazar hava nasıl olacak?
Parçalı bulutlu 19 derece
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da Cuma günü hava nasıl olacak?
Sağanak yağışlı 23 derece
İstanbul'da Cumartesi hava nasıl olacak?
Parçalı bulutlu 23 derece
İstanbul'da Pazar hava nasıl olacak?
Parçalı bulutlu 23 derece
İZMİR HAVA DURUMU
İzmir'de Cuma hava nasıl olacak?
Az bulutlu 27 derece
İzmir'de Cumartesi hava nasıl olacak?
Az bulutlu 26 derece
İzmir'de Pazar hava nasıl olacak?
Az bulutlu 26 derece
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