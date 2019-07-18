Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (19 Temmuz) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?
Yaz mevsiminin ilk yarısının geride bıraktığımız şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 19 Temmuz hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 19°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 15°C, 27°C Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 21°C, 33°C Az bulutlu ve açık