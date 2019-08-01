Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?
Yaz mevsiminin son ayına girdiğimiz şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 2 Ağustos hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile bu akşam saatlerinde Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 24°C, 32°C Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 20°C, 32°C Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık