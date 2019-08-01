MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?
01.08.2019 - 18:54

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

Yaz mevsiminin son ayına girdiğimiz şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 2 Ağustos hava sıcaklıkları...

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile bu akşam saatlerinde Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 24°C, 32°C Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 20°C, 32°C Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! O bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! O bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

İzmir'deki kazada emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İzmir'deki kazada emekli tümgeneral hayatını kaybetti

“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

“Kayınpederimi öldüreceğim” dedi 2 arkadaşını rehin aldı

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? (2 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir yağış var mı?

Sıradaki Haber