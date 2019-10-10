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10.10.2019 - 19:16 |

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

Dün ve bugün mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklarla rahat bir nefes alan yurt genelinde 11 Ekim Cuma günü hava durumu merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan yurt genelinde 11 Ekim Cuma hava sıcaklıları...

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve güneybatı yönlerden hafif, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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