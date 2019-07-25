25.07.2019 - 18:49
Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 26 Temmuz yağış açıklaması
Yurt genelinde hava değişimlerine bağlı olarak sıklaşan ani yağmurlar nedeniyle hava durumuna ilişkin aramalar iyice arttı. Peki yarın yağış olacak mı? İşte başta büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'de 26 Temmuz hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 20°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 16°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.