Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Diyarbakır ve Erzurum çevreleri ile Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece yarın sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzeyli, yarın zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.