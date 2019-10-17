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17.10.2019 - 20:55 |

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması

Hafta sonu öncesi yarın vatandaşlar haftanın son iş günü için yollara düşecek. Peki birkaç gündür oldukça ılıman günler geçiren yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 18 Ekim Cuma günü hava durumu...

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Diyarbakır ve Erzurum çevreleri ile Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece yarın sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yarın zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

"Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir."
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