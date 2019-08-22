Cuma günü hava durumu nasıl, yağmur var mı? (23 Ağustos) İstanbul, Ankara, İzmir hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu,Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların akşam saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Trabzon'un doğusu ve Artvin kıyılarında kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık