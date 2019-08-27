27.08.2019 - 09:51
Cuma günü resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı gününe geri sayım!
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar arayışa koyuldu. Peki Cuma günü resmi tatil mi?
Milyonlarca vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesini öğrendikten sonra, o gün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle çalışan kesimin yakından ilgilendiği konu yoğun ilgi görmeye başladı.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Dolayısıyla Cuma günü resmi tatil olacak.
Esenyurt'ta rezidansta yangın paniğiİstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile "Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.