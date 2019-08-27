Cuma günü resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı gününe geri sayım!

Milyonlarca vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesini öğrendikten sonra, o gün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle çalışan kesimin yakından ilgilendiği konu yoğun ilgi görmeye başladı.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Dolayısıyla Cuma günü resmi tatil olacak.