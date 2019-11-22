22.11.2019 - 09:35 |
Cuma kaçta? Bugün Cuma namazı saatleri - İl il namaz vakitleri
Bugün Cuma namazı kılınacak. Cuma namazına katılacak vatandaşlar, şimdiden saat arayışına geçti. 'Cuma namazı saat kaçta' sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri...
Cuma, İslâmiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır. İslâm’dan önce haftanın altıncı gününe arûbe denirdi. Bu günün Cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan surede “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır” buyurulmuştur.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da Cuma namazı saat 12:40'da kılınacak.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da Cuma namazı saat 12:55'de kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de Cuma namazı saat 13:02'de kılınacak.