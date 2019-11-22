Cuma kaçta? Bugün Cuma namazı saatleri - İl il namaz vakitleri

Cuma, İslâmiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır. İslâm’dan önce haftanın altıncı gününe arûbe denirdi. Bu günün Cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan surede “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır” buyurulmuştur.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı saat 12:40'da kılınacak.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da Cuma namazı saat 12:55'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı saat 13:02'de kılınacak.

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