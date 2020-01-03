03.01.2020 - 12:49 |
Cuma kaçta? Cuma namazı saat kaçta? 3 Ocak il il cuma namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 3 Ocak 2020 Cuma günü namaz vakitlerini yayımladı. Öğle namazında kılınan Cuma namazı saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı saatleri için arayış artıyor. Dakikalar kala milyonlarca müslümanın merakla sorguladığı cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:58
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:13
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:20