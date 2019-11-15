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15.11.2019 - 10:03 |

Cuma mesajları - 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar! - Yeni cuma mesajı

Cuma gününün anlam ve önemi idrak ediliyor. Milyonlarca müslüman tarafından bugün çeşitli ibadetler yerine getiriliyor. Bu özel günün anlam ve önemini çevresindekilere ifade etmek isteyenler ise 'cuma mesajları' arayışında bulunuyor. İşte 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar haberimizde...

Cuma mesajları - 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar! - Yeni cuma mesajı

İslam alemi için büyük önem taşıyan Cuma günü, bugün tüm anlam ve önemiyle yaşanıyor. Bu mübarek günde ihtiyacı olanlara hayır yapmak büyük sevap. Aynı zamanda bu anlamlı günde ibadetleri yerine getirmek oldukça önemli. Haftanın en mübarek günü olan Cuma gününün ilk saatlerinden bu yana en çok araştırılan konulardan biri de 'Cuma mesajları' oldu. En güzel Cuma mesajlarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, Google arama motoruna 'cuma mesajları' yazıyor. En anlamlı ve en güzel Cuma mesajlarına erişim sağlayanlar, ailesi ve dostlarıyla en özel Cuma mesajlarını gönderiyor. Siz de en yeni Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz haberimizde en güzel Cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 'cuma mesajları'

CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma… Hayırlı cumalar…

Ey Allah'ım; yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme darda ve muhtaç koyma.

Cuma mesajları - 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar - Yeni cuma mesajı

Yine takvim yaprakları Cuma'yı gösteriyor, Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakkımızda hayırlı olan hacetlerimizi kabul buyursun. Selam ve DUA ile hayırlı cumalar…!

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun…

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun. Her an ve her gün dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları - 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar - Yeni cuma mesajı

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Allah'ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum. Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Hayırlı nurlu cumalar…

Cuma mesajları - 15 Kasım mübarek Cuma günü için en anlamlı mesajlar - Yeni cuma mesajı

Allah'ım; inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar…

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

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