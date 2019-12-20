Cuma mesajları | 20 Aralık günün ayeti, günün hadisi, günün duası

Cuma mesajları ile tüm dostlarınıza ve sevdiklerinize dua ve dileklerinizi iletebilirsiniz. Peki, bugün yayınlanan, günün ayeti, günün hadisi, günün duası nedir? İşte 20 Aralık 2019 günün ayeti, günün hadisi ve günün duası.

GÜNÜN AYETİ

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab'ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve alemlerin Rabb'inden gelmiştir. (Yunus, 10/37)

GÜNÜN HADİSİ

Kim 'Allah'tan başka ilah yoktur' der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar ederse, o kimsenin malı ve kanı haram olur. Gizli hallerin hesabı ise Allah'a aittir. (Muslim, 'İman'', 37)

GÜNÜN DUASI

Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizi, ''De'avat'',89)

CUMA MESAJLARI 2019

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma. Amin. Hayırlı cumaIar..

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.

Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.