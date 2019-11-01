Cuma mesajları 2019 resimli yeni | Cuma mesajları

Cuma mesajları için en güzel seçenekler... Resimli veya sözlü yeni cuma mesajlarını tüm dostlarına iletmek isteyenler haberimizde yer alan resimli ve sözlü cuma mesajlarını seçerek mesaj ya da sosyal medya araçları ile gönderebilirler. İşte en güzel cuma mesajları

CUMA MESAJLARI YENİ SÖZLÜ

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma. Amin. Hayırlı cumaIar..

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.

Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı CumaIar.

CUMA MESAJLARI 2019 RESİMLİ













