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25.10.2019 - 07:13 |

Cuma mesajları 2019 yeni | Cuma mesajları kısa ve sözlü...

Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Bu mübarek günde dostlarınıza ve tüm sevdiklerinize güzel dileklerinizi ve dualarınızı cuma mesajları ile iletebilirsiniz. Cuma mesajlarını kısa mesaj olarak ya da sosyal medyadan paylaşmanız mümkün. İşte en güzel, kısa ve sözlü cuma mesajları...

Cuma mesajları 2019 yeni | Cuma mesajları kısa ve sözlü...

Cuma mesajları 2019... Müslümanlar için mübarek olan cuma gününde sevdiklerine cuma mesajı iletmek isteyen vatandaşlar kısa ve sözlü cuma mesajı arayışında. İşte en çok tercih edilen cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2019

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

ki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Günlerin en değerlisi Cuma'dır. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

 

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