Cuma mesajları dualı | Resimli yeni 2019 cuma mesajları - Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 2019. Bugüne özel gönderebileceğiniz cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Cuma mesajlarını Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. 27 Aralık 2019 en çok gönderilen dualı, sözlü ve kısa cuma mesajı seçenekleri.

CUMA MESAJLARI 2019

-Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

-Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

-Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

-Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

-Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

-Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah-ü teâlâ”ya açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yürüğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun.

- Gül gibi güzeldir Cuma, kabul etsin mevlam ibadetimizi, nasip etsin mevlam görüşmeyi her cuma... Cumanız mübarek olsun.

- Değmeli alnın secdeye, cuma namazı hepimize, Rabbim birliktelik versin Allah dostu herkese... Cumanız mübarek olsun.





- Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.

-Alnınız secdeye yatsın, yüzünüzde güller açsın. Bu mübarek gün gönlünüze huzur saçsın. Cumanız mübarek olsun.

-Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumaIar..

-Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.





Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

- Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.





CUMA MESAJLARI DUALI

-Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

-Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

-Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…