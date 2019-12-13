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13.12.2019 - 09:45 |

Cuma mesajlarÄ± kÄ±sa | Cuma mesajlarÄ± resimli yeni 2019

Cuma mesajlarÄ± ile ilgili en gÃ¼zel seÃ§enekleri sizler iÃ§in derledik. MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in mÃ¼barek olan cuma gÃ¼nÃ¼nde ibadet etmenin de sevabÄ± kat kat fazladÄ±r. Sizler de en gÃ¼zel ve anlamlÄ± cuma mesajlarÄ±ndan sevdiklerinize gÃ¶ndermek iÃ§in haberimizdeki resimli cuma mesajlarÄ±ndan faydalanabilirsiniz. Ä°ÅŸte en gÃ¼zel ve anlamlÄ±, kÄ±sa cuma mesajlarÄ±...

Cuma mesajlarÄ± kÄ±sa | Cuma mesajlarÄ± resimli yeni 2019

Cuma mesajlarÄ± 2019... En gÃ¼zel cuma mesajlarÄ±nÄ± sizler bir araya getirdik. BugÃ¼n tÃ¼m Ä°slam alemi iÃ§in mÃ¼barek bir gÃ¼n. BugÃ¼n edilen dualarÄ±n ve kÄ±lÄ±nan namazlarÄ±n da sevabÄ± kat kat fazladÄ±r. Ä°ÅŸte sevdiklerinize sms ya da sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¶nderebileceÄŸiniz en gÃ¼zel cuma mesajlarÄ±.

CUMA MESAJLARI ANLAMLI VE GÃœZEL

Ey bÃ¼yÃ¼k Allah'Ä±m, kalbleri iyiden kÃ¶tÃ¼ye, kÃ¶tÃ¼den iyiye Ã§eviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sÃ¢bit kÄ±l, dininden dÃ¶ndÃ¼rme, MÃ¼slÃ¼manlÄ±ktan ayÄ±rma! HayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.

Allah'Ä±m! AkÅŸama ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi sabaha, sabah ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi de akÅŸama ulaÅŸmayÄ± nasip eyle. SaÄŸlÄ±mÄ±zÄ± koru ve hastalara ÅŸifa ver. HayÄ±rlÄ± bereketli cumalar dilerim.

Dua ve tÃ¶vbelerimizi kabul, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± daim, kazancÄ±mÄ±zÄ± bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun Ä°nÅŸallah. HayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayÄ±, kalbimizden senin ve ResulÃ¼nÃ¼n aleyhisselam sevgisini eksik etme. DualarÄ±mÄ±zÄ± kabul, Ã¶mrÃ¼mÃ¼zÃ¼ nurlu kÄ±l. Amin. HayÄ±rlÄ± cumalar.

EttiÄŸin her dua derdine deva, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸifa, gÃ¶zÃ¼ne nur, gÃ¶nlÃ¼ne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. HayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.

Ã–mrÃ¼ne Ã¶mÃ¼r katÄ±lsÄ±n, GÃ¶nlÃ¼ne meltem saÃ§Ä±lsÄ±n. Bu mÃ¼barek gÃ¼nde melekler dÃ¶rt yanÄ±nÄ± sarsÄ±nâ€¦Derdine derman, gÃ¶nlÃ¼ne iman dolsun..! HayÄ±rlÄ± Cumalar.

Allah'Ä±m! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptÄ±rma. Amin. HayÄ±rlÄ± cumaIar..

Ã–nce yollar uzanÄ±r hakka yÃ¼rÃ¼mek iÃ§in; tomurcuklar, gÃ¼ller aÃ§ar onu gÃ¶rmek iÃ§in, dua eden biri var senin iÃ§inâ€¦ Sen de dua et Allah iÃ§inâ€¦ CumanÄ±z mÃ¼barek olsun.

Ã–yle bir dua et ki gÃ¼nahÄ±n tÃ¶vbenin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden aÄŸlasÄ±n. Åžeytandan yaradana sÄ±ÄŸÄ±n ki nefsin seni deÄŸil; sen nefsini yakasÄ±n. HayÄ±rlÄ± Cumalar.

CUMA MESAJLARI RESÄ°MLÄ° 2019

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Cuma mesajlarÄ± kÄ±sa | Cuma mesajlarÄ± resimli yeni 2019


Cuma mesajlarÄ± kÄ±sa | Cuma mesajlarÄ± resimli yeni 2019


Cuma mesajlarÄ± kÄ±sa | Cuma mesajlarÄ± resimli yeni 2019


Cuma mesajlarÄ± kÄ±sa | Cuma mesajlarÄ± resimli yeni 2019

KöpeÄŸe kalaslÄ± dayak cep telefonuna yansÄ±dÄ±Yalovaâ€™nÄ±n Çiftlikköy ilçesi AÅŸaÄŸÄ± GacÄ±k mevkisinde köpeÄŸini kalasla döven Hasan A. adlÄ± ÅŸahsÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± vahÅŸet cep telefonuna yansÄ±dÄ±.
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