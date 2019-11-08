Cuma mesajları kısa | Mevlid Kandiline özel cuma mesajları

Cuma gününün Müslümanlar için önemi büyüktür. Bugün Mevlid Kandilinin idrak edilecek olması bugünü daha mübarek kılmaktadır. Bugün yapılan ibadetlerin sevabı da kat kat fazla kabul edilmektedir. Sizler de en güzel ve anlamlı cuma mesajları ile tüm dostlarınıza hem kandil dileklerinizi hem cuma dileklerinizi iletebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim, kandiliniz mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma. Amin. Hayırlı cumaIar..

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı CumaIar.