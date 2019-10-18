Cuma namazı İstanbul | Cuma namazı saati İstanbul

Cuma namazı saat İstanbul'da kaçta olacak? Cuma namazı kaçta okunuyor? Müslümanlar için mübarek olan cuma gününde ibadet etmek kat kat sevap anlamına gelir. Cuma namazı da camide cemaatle kılınır. Vatandaşlar İstanbul cuma namazı saatini merak ediyor. İşte namaz saatleri...

CUMA NAMAZI İSTANBUL'DA SAAT KAÇTA?

Cuma namazı öğle vaktinde cemaatle kılınır. İstanbul cuma namazı saati 12:54'te.

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