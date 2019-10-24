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24.10.2019 - 15:41 |

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı

İslam aleminin büyük önem verdiği ve Cuma günleri katılım sağladığı cuma namazının kılınışı merak konusu oldu. Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? soruları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandı.

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

 İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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