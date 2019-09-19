Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma günü İslam aleminde çok özel bir yere sahip. Öğle namazı vaktinden önce okunan sela ile Cuma namazına davet edilen yüz binlerce müslüman Öğle ezanının okunması ile camileri doldurup taşıracak. Öğle ezanının okunması ile birlikte kılınacak olan 4 rekatlık cuma namazı sünnetinin ardından cuma hutbesi imam tarafından camide cemaate aktarılacak. Hutbenin sona ermesi ile farz olan Cuma namazının iki rekatı cemaat ile birlikte kılındıktan sonra son dört rekatlık sünnet ve zühre ahir namazları eda edilecek. İşte Cuma namazı hakkında merak edilenler...

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Namaz pek çok Müslüman tarafından Allah'a teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. Cuma namazının dışında, belirli vakitlerde kılınmasın farz olan beş namaz daha vardır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Farz olarak kılınan bu namazların dışında, bu namazın neden önemli olduğuna dair pek çok görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin çeşitlenmesinde çeşitli ayetler, hadisler, kıssalar ve alim söylemleri etkili olmaktadır. Bu namazı önemli kılan en önemli noktalardan biri, bugünde Müslümanların bir araya gelip, bir bayram sevinci içerisinde bir arada bulunmalarını sağlamasıdır. Bunun dışında, Kur'an'da geçen ve Allah'ın cuma namazına Müslümanları çağırdığı ayeti de bu namazı Müslümanlar için önemli kılmıştır. Cuma günü İslam dini içerisinde diğer günlerden hep farklı tutulmuş ve bu güne çeşitli anlamlar atfedilmiştir. Müslümanlar bugün yaptıkları ibadetlere, namaz da dahil olmak üzere ayrı bir özen ve hassasiyet göstermektedirler.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma Namazı öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, e?er o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.